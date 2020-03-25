"Если не выйдем на работу, то получим те же деньги": сотрудник ТЦ "Горизонт" высказался о нерабочей неделе, о которой сообщил президент

После обращения президента России Владимира Путина к нации в связи с распространением коронавируса, многие сотрудники донских торговых сетей забеспокоились о своих доходах. Анонсированная главой государства нерабочая неделя, которая продлится с 28 марта по 5 апреля, может заставить магазины временно закрыться.

Рядовой сотрудник бутика в ТЦ "Горизонт" в разговоре с корреспондентом Комсомольской правды признался, что из-за всеобщего карантина им уже сократили зарплату.

- Нам снизили нагрузку - урезали часы. Клиентов очень мало, соответственно, выручки тоже. Если раньше мы работали 40 часов в неделю, то сейчас будем только 20. Естественно получим значительно меньше денег, - рассказал Артем.

Однако, нерабочая неделя может сыграть на руку таким сотрудникам. Дело в том, что товары практически не продаются и, если сеть закроют, работников отправят по домам. Минимальная зарплата при этом все равно сохраниться. То есть они получат те же деньги, только на работу не выйдут.

Артем добавил, что с 26 марта ТЦ "Горизонт" будет работать по новому графику - с 11:00 до 21:00. Это на 2 часа меньше, чем раньше.

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