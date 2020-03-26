2020-03-26T08:20:04+03:00
Общество

Теплая и солнечная погода постепенно возвращается в Ростов-на-Дону

Столбик термометра сегодня достигнет отметки в +13 градусов
Виктория Никитина
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Потепление снова пришло в РостовПотепление снова пришло в РостовФото: "КП" Архив
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Холода в Ростове снова закончились и в город постепенно начинает возвращаться теплая весенняя погода. Из-за туч опять выглянет солнышко, а температура воздуха с каждым днем будет становиться все больше и больше.

В утренние часы уже можно будет ощутить потепление - +1...+6, днем столбик термометра достигнет отметки +11...+13, а вечером немного похолодает до +9...+11. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить яркое солнце и снова прогревать окоченевшую землю. Осадков сегодня, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно северо-восточный. Скорость его порывами будет достигать 11-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет абсолютно сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка повышенным 764-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 40 до 68%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, усилится северо-восточный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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