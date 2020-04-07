2020-04-07T11:36:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 апреля 2020 года: возраст новых заболевших опасной инфекцией - от 30 до 84 лет

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 апреля 2020 года: случаи заражения выявлены в разных городах донского региона
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 апреля 2020 года: среди заболевших есть молодые и возрастные жители региона.Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 апреля 2020 года: среди заболевших есть молодые и возрастные жители региона.Фото: Олег УКЛАДОВ
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7 апреля стало известно о новых случаях заражения опасной коронавирусной инфекцией. Еще 8 человек в Ростовской области заболели COVID-19. Общее число инфицированных увеличилось почти в два раза и составило 17 человек. Еще пятеро находятся на подтверждении. Вскоре по ним будут получены окончательные результаты тестирования. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Стало окончательно ясно - вирус могут подхватить, как молодые, так и люди старшего поколения. Возраст новых заболевших - от 30 до 84 лет. Это жители донских городов - Ростова, Новочеркасска, Семикаракорска. Есть случаи и в маленьком населенном пункте - Кашарах.

Состояние всех заболевших оценивается, как удовлетворительное. Есть случае завозные, когда люди подхватили инфекцию за границей, а есть и контактные - это жители, заболевшие от других людей. Сейчас с ними работают врачи. Медики делают все необходимое для их скорейшего выздоровления.

Отметим, что в Ростовской области продолжают тестирование на наличие вируса. Запас экспресс-систем хватит еще 11 500 исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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