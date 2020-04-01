Резкое похолодание в Ростове принесло с собой снег и дождь

Вчерашним вечером ростовчане заметили, что на улице ощутимо похолодало. Потому что, если днем все окна и двери были раскрыты нараспашку, то, как только стемнело, повеяло таким холодом, что проветривание пришлось окончить. Кроме того, поднялся сильный ветер, который, наверняка, мешал уснуть особо чутким горожанам.

В утренние часы температура составит +1...+4 градуса, днем столбик термометра достигнет отметки +6...+7. И снова похолодает к вечеру +2...+5. В течение первой половины дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода. А ростовчане-жаворонки, наверняка, смогли застать идущий за окном ранним утром снег, который позже превратился в дождь. Солнце покажется в Ростове только после полудня.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 6-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать образовавшийся в результате утренних осадков тающий снег, к счастью, видимость ничем ограничиваться не будет.

Атмосферное давление будет пониженным 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 59%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадки выпадут к вечеру.

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