«Мешки гречки, риса, сахара - и никакие карантины не страшны»: Как переживает самоизоляцию самая многодетная семья России

Режим самоизоляции, который был введен в Ростовской области из-за коронавируса с конца марта, запер львиную долю жителей региона в своих домах и квартирах. А у школьников весенние каникулы плавно перешли в дистанционное обучение. Психологи говорят, что изменение привычного уклада - стресс для семьи. А вот как пережить самоизоляцию, когда в доме одновременно находится не один десяток человек? Вот это мы и попытались выяснить у самой многодетной матери России Татьяны Сорокиной, которая за всю свою жизнь подарила любовь 82 детям.

Редко получается собираться всем вместе.Фото: Личный архив героя публикации

«СКИДКИ ВЫРУЧАЮТ. ЕЛЕ ТЕЛЕЖКУ УВЕЗЛА»

- С оптимизмом переживаем, - смеется 68-летняя Татьяна Сорокина. - Сейчас вот сижу штаны штопаю - одни мальчики почти, все летит. У меня 14 школьников, еще некоторые дети с внуками приехали. Сейчас же у всех дистанционное обучение ввели, вот втягиваемся потихоньку. Внук в первом классе - у них занятия онлайн, есть второй и третий классы, потом шестой, по два из седьмого, девятого и ПТУ. Больше всех восьмиклашек - их пять. Те, что постарше, - со смартфонами, те, что помладше, - с планшетами. Задания от учителей приходят мне на почту и в ватсап, он у каждого ребенка тоже установлен. Утром учеба - после обеда домашние задания. Сначала на проверку мне, потом - учительнице. Приладимся как-нибудь.

Татьяна Васильевна готовить любит.Фото: Личный архив героя публикации

- А как с готовкой?

- Это, пожалуй, самое страшное, - улыбается собеседница. - Прокормить такую ораву ой как непросто. Только поели - уже кушать хотим. Только и смотрят, что бы стащить из холодильника, чтобы уроки подсластить. Но нам никакие карантины не страшны: я запасливая, с едой проблем нет.

Хозяюшки.Фото: Личный архив героя публикации

- Вам же по возрасту выходить опасно…

- А как быть, когда я одна за рулем. Вот пенсию дали - и поехала в ближайший супермаркет в маске, перчатках одноразовых, как положено. Накупила впрок - мешок гречки, риса, сахара - каждый по 50 кило, к ним еще картошки, макарончиков разных, чтоб разнообразить меню. Свои компоты, соленья, варенья. Не так давно забили уток и кур - мясо есть. А вот свинину и говядину покупать приходится. Но и тут выход из положения нашли. В магазинах сейчас полки забиты, вот только скоропортящиеся товары не очень берет народ - отсюда скидки. В итоге набрала втрое дешевле: шашлыка по 85 рублей за кило, колбаски по сто - считай, даром. А к ним в придачу торты - те, что по 600 рэ стоили, стоят по 150. Наелись от пуза. Когда еще такое было. Еле тележку увезла. Теперь вот кушаем потихоньку.

Торты здесь обожают.Фото: Личный архив героя публикации

«КОРОНАВИРУС ПРОЙДЕТ, А ЗРЕНИЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ»

- Чем же ближайший магазин не угодил?

- У нас в поселке Рассвет их не так много, а нам надо три десятка хлеба-кирпичика и столько же батонов, тридцать литров молока. Это обязательно. В полдник молоко с батончиком - самое то блюдо. Приходишь в магазин, а там уже и нет ничего. Вот и приходится вынужденные вылазки совершать. Правда, меня не останавливают - понимают все.

Самоизоляция время не простое, но вкусное.Фото: Личный архив героя публикации

- Как с прогулками решаете вопрос?

- А чего его решать? У нас большой двор и двухметровый забор - хоть в футбол, хоть в баскетбол, хоть в волейбол. Им весело. Есть три теннисных стола - два на веранде, один во дворе. В перерывах между учебой гоняют, еще и игры себе придумывают. Прятки, например, никто не отменял. Чтоб не убегали, сама пригрозила, что могу в полицию сообщить. Верят (хохочет). А по вечерам - шашки и шахматы, чтобы глаза от гаджетов не уставали. У них же сейчас весь мир в смартфоне - и уроки, и общение. Раньше вот одноклассники у нас дома или в школьном дворе были, а теперь только онлайн. Скучают, а что делать - время такое. Главное в этой ситуации - сохранить здоровье. Я верю в судьбу: что положено на роду, то и будет, как бы ни вертелся. Но все равно береженого Бог бережет. Коронавирус пройдет, а вот зрение должно остаться.

За свою жизнь супруги подарили любовь 82 детям.Фото: Личный архив героя публикации

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