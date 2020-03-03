«Желаю, чтобы не было блох!»: Самая многодетная мать России принимает поздравления на 8 Марта

Впереди 8 Марта - праздник женщин, в который они традиционно получают цветы, комплименты и подарки. А вот самая многодетная мать России Татьяна Сорокина из Ростовской области даже сейчас не может угадать - сколько получит поздравлений в этот день. За всю свою жизнь эта женщина стала мамой для 82 (!) детей, которые в разное время жили у нее дома в поселке Рассвет. А в гостиной у мамы-рекордсменки - двухметровая полка с рисунками и открытками, которые она бережно хранит вот уже более трех десятков лет .

Открытки для мамы.Фото: Личный архив героя публикации

«БУДЕМ БАРЫНЯМИ»

В Международный женский день в доме Сорокиных женское царство: мужчины справляются по хозяйству сами - убирают, кашеварят, еще и подарками одаривают.

- Мы, как обычно, будем барынями, - смеется Татьяна Васильевна. - Мальчики-сыновья - их у меня сейчас 11 живет и два внука - примутся за генеральную уборку, картошки начистят и стол накроют. Торт они, конечно, сами не испекут - тяму не хватит, а вот самое королевское блюдо от мужчин - шашлык на мангале - я уверена, будет. Ну а мы с девочками, конечно, насладимся лентяйством, но недолго - с салатами им все же поможем.

Каждая для Татьяны Сорокиной дорога по-своему.Фото: Личный архив героя публикации

По словам Сорокиной, без подарков не обойдется.

- Обычно в этот день мне дарят цветы и разные радости, - продолжает она. - Но это, в основном, ребята по-старше. Знают они и про мою слабость - я люблю виноград. Поэтому кто-то да привезет в пакете со словами: «Ты только сама съешь!». Я каждый раз обещаю, но какая мать не поделится? Сами понимаете.

Татьяна Сорокина стала мамой для 82 ребятишек.Фото: Личный архив героя публикации

Но и сама Татьяна Васильевна любит дарить подарки.

- Я всем мальчикам на 23 февраля подарила хорошие наушники, сейчас же гаджеты и все, что с ними связано, самые желанные подарки, - улыбается она. - Так что долгожданный презент получили и мальчики, и девочки, чтобы не обидеть. А на 8 Марта еще и портативные зарядки для мобильников, так что праздник удастся у всех.

Старшие приедут поздравить маму с праздником.Фото: Личный архив героя публикации

ДЕСЯТКИ ИСТОРИЙ ЛЮБВИ

А вот самые маленькие, по традиции, пишут маме любовные письма. Их, к слову, у Татьяны Васильевны столько, что Лев Толстой бы позавидовал - стоят аккуратно в папочках на полке, длиной в 2,3 метра. Они - с открытками и рисунками - у каждого ребенка, который побывал в этом доме, свои. И в каждой своя история любви. Каких только слов тут нет - дорогая, любимая, золотая, ненаглядная... Но самое запоминающееся поздравление, о котором женщина помнит до сих пор, она получила от 13-летней дочери Тани. Девочка написала: «Мама, желаю тебе здоровья, чтобы у тебя не было блох!».

- Тогда в школе у учеников нашли вши, а я сказала, что их лучше бы блошками называть, чтобы никого не пугать. Вот она поделилась тем, что волновало, - смеется Сорокина.

А младшие удивят угощениями.Фото: Личный архив героя публикации

ВОСПИТАНИЕ МУЖЧИНЫ ИДЕТ ИЗ СЕМЬИ

Мать-героиня уверена - воспитание настоящего мужчины идет из семьи.

- Многие до сих пор удивляются, когда мои сыновья в автобусе место уступают и подают руку, когда я или какая-то другая женщина выходим из транспорта, - говорит Татьяна Васильевна. - Но нужно не учить детей правильным вещам, а так жить. Тогда они и сами впитывают все, как губки: и то, что девочек бить нельзя, и о том, что подарки приятно самим не только получать, но и дарить.

Самые маленькие, по традиции, пишут маме любовные письма.Фото: Личный архив героя публикации

А вот для самой Татьяны Сорокиной главный подарок - внимание. И в этот праздник она ждет каждого из своих взрослых уже детей, которые для нее, конечно, навсегда останутся по-своему маленькими.

- Мне нужны не подарки, а их улыбки и глаза, - говорит мама со стажем, - чтобы мое чаепитие не прекращалось все эти праздничные восьмимартовские дни. Ведь главное, что есть, это не подарки, а любовь друг друга. Знать, что где-то тебя очень ждут и кому-то ты очень нужен. А эта мудрость приходит только с годами.

Татьяна Васильенва любит, когда семья собирается вместе.Фото: Личный архив героя публикации

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