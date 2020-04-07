2020-04-07T22:09:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: о первом случае излечения от COVID-19 сообщил Василий Голубев

Коронавирус в Ростове-на-Дону: первая заразившаяся коронавирусом ростовчанка завтра будет выписана из больницы
Виктория Никитина
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Первая заболевшая коронавирусом ростовчанка после курса лечения выписывается из больницы с отрицательным результатом теста. Фото: аккаунт Василия Голубева в соцсети ИнстаграмПервая заболевшая коронавирусом ростовчанка после курса лечения выписывается из больницы с отрицательным результатом теста. Фото: аккаунт Василия Голубева в соцсети Инстаграм
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: первая заразившаяся коронавирусом ростовчанка после курса лечения получила отрицательный результат.

В Ростове-на-Дону первая заболевшая коронавирусом местная жительница смогла выздороветь. Напомним, девушка вернулась из Таиланда и была доставлена в больницу прямо из аэропорта. О первом случае выздоровления написал в своем аккаунте Instagram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Первая заболевшая на Дону жительница излечилась от коронавируса. Девушка, которая прилетела после отдыха из Таиланда и первой среди дончан получила подтверждение диагноза по коронавирусу, прошла полный курс лечения и получила сегодня финальный отрицательный результат теста. Ожидаем, что завтра ростовчанка будет выписана из больницы. У нас в области достаточный запас тест-систем - на 11 500 исследований. К тестированию приступили сразу несколько лабораторий, - сообщил глава донского региона.

Число заразившихся коронавирусом увеличилось с 9 до 17. Результатов повторного анализа дожидаются еще 5 человек с предварительно положительными результатами теста. На данный момент под наблюдением медиков находятся 3345 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 3312. Всего за весь период медицинским наблюдением на Дону было охвачено 8139 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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