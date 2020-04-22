На Дону выявили еще 52 случая заражения COVID-19

22 апреля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе уже 398 инфицированных. При этом 18 человек выздоровело и сейчас они чувствуют себя хорошо. Информацию дали в региональном правительстве.

Те, кто сегодня получил положительные тесты на коронавирус, проживают в 16 городах и районах области. Большинство из них из Донецке - 17 человек, в Шахтах живут - 7 человек и в Ростове-на-Дону - 6 человек. По одному в небольших городах области: Батайск, Зверево, Новошахтинск, Таганрог, Волгодонск и т.д.

Отметим, что у всех вирус проходит по разному. 88 пациентов лечатся в стационаре и еще 25 находится в обсервации. В тяжелом состоянии 3 человек. За их состоянием постоянно наблюдают врачи.

На данный момент под медицинским наблюдением пребывают 2898 человек. За весь период пандемии врачи обследовали больше 13 тысяч человек.

В России статистика остается печальной. От коронавируса скончалось уже больше 500 человек. На сегодняшний день известно о 57999 заболевших. Вылечилось - 4420 пациентов.

Статистика по Ростовской области. Фото: правительство РО

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