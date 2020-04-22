2020-04-22T11:05:02+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону выявили еще 52 случая заражения COVID-19

Количество заболевших достигло почти 400 человек
Дадаян Давид
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 22 апреля 2020 года. Фото: ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 22 апреля 2020 года. Фото: ООН
Изменить размер текста:

22 апреля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе уже 398 инфицированных. При этом 18 человек выздоровело и сейчас они чувствуют себя хорошо. Информацию дали в региональном правительстве.

Те, кто сегодня получил положительные тесты на коронавирус, проживают в 16 городах и районах области. Большинство из них из Донецке - 17 человек, в Шахтах живут - 7 человек и в Ростове-на-Дону - 6 человек. По одному в небольших городах области: Батайск, Зверево, Новошахтинск, Таганрог, Волгодонск и т.д.

Отметим, что у всех вирус проходит по разному. 88 пациентов лечатся в стационаре и еще 25 находится в обсервации. В тяжелом состоянии 3 человек. За их состоянием постоянно наблюдают врачи.

На данный момент под медицинским наблюдением пребывают 2898 человек. За весь период пандемии врачи обследовали больше 13 тысяч человек.

В России статистика остается печальной. От коронавируса скончалось уже больше 500 человек. На сегодняшний день известно о 57999 заболевших. Вылечилось - 4420 пациентов.

Статистика по Ростовской области. Фото: правительство РО

Статистика по Ростовской области. Фото: правительство РО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группа российских туристов из Таиланда высадилась в "Платове". Теперь россиянам предстоит разъехаться по своим городам на автобусах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На скорой видишь вещи и пострашнее COVID-19»: студенты-медики рассказали, чего боятся во время пандемии коронавируса
Многие пришли работать на скорую еще во время чемпионата мира по футболу, да так и остались. И менять свои планы из-за коронавируса не собираются
Новости 24
Вспышка коронавируса произошла в Донецке
В Ростове спрос на новые пропуска резко упал
В Ростовской области больницы и госпитали с зараженными коронавирусом подключат к резервным источникам электроэнергии
Ипотеку под 6,5% на 100 млн рублей за первый день выдал ВТБ
Дончанка может отправиться в тюрьму за мошенничество с детской путевкой
Житель Ростовской области пытался передать в колонию полкило наркотиков
Таксист похитил 150 тысяч с карты уснувшего в машине клиента
Группа российских туристов из Таиланда высадилась в "Платове"
Двое дончан оказались в плену у пиратов после рейса в Нигерию
"Выйти на плато по коронавирусу предполагается в мае," - Евгений Ковалев
Коронавирус в Ростове-на-Дону: один из пациентов находится без сознания в реанимации
Новый председатель Контрольно-счетной палаты назначен в Ростове
Жителям Ростовской области придется полностью оплачивать штрафы за нарушение режима самоизоляции
Жена футболиста Дмитрия Тарасова поучаствовала в челлендже вместе с конкурсантками "Мисс Мира"
Сбежавший в Шахтах мужчина с коронавирусом может направляться в Волгоградскую область