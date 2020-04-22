Группа российских туристов из Таиланда высадилась в "Платове"

22 Апр 2020 2020-04-22T08:55:44+03:00

В Ростове приземлился самолет с туристами из Таиланда Фото: "КП" Архив

Теперь россиянам предстоит разъехаться по своим городам на автобусах

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Группа российских туристов, застрявших в Таиланде, высадилась в ростовском аэропорту "Платов".

Самолет приземлился поздним вечером 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На борту находились 82 человека. В их числе 36 жителей Ростовской области. Остальных же на специальных автобусах доставят на их малую родину. 10 пассажиров самолета поедут в Ставропольский край, 14 - в Краснодарский край, а еще 22 - в Крым.

Еще десять человек с приземлившегося борта проживают в отдалённых от Ростова регионах (Мурманская, Пензенская области, Марий-Эл и других). Их разместят в ростовском обсерваторе на две недели.

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Их будут сопровождать медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU