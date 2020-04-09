2020-04-08T22:58:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: в донской столице насчитывается уже 21 заболевший коронавирусом человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: из них уже один выздоровел
Виктория Никитина
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В Ростове 21 зараженный коронавирусом человекВ Ростове 21 зараженный коронавирусом человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: под наблюдем в донском регионе находятся 2 965 человек.

В Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, насчитывается 21 человек, заболевший коронавирусом. В настоящее время лишь первая заразившаяся вирусом смогла излечиться.

Под наблюдением донских медиков находится 2 965 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 2 940. Всего за весь период за медицинской помощью обратились 8 416 человек. А лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию прошли в общей сложности уже 5 691 человек. Запас тест-систем рассчитан еще на 10 847 исследований. В скором времени придет еще партия на 3500 доз.

- В обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 г.Ростова-на-Дону остается на карантине один человек, на базе городской больницы №7 Таганрога и в Обливской центральной районной больнице – по одному человеку, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За прошедшие сутки в региональный центр оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции в Ростовской области обратились 907 человек (всего с 20 марта – 12 374). В муниципальные группы мониторинга поступило 2 008 обращений (с 20 марта – 19 400).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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