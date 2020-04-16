Срочная новость: прямо сейчас в Ростове на ЦГБ сотрудники ГИБДД проверяют спецпропуска у всех водителей

В Ростове-на-Дону прямо сейчас в районе ЦГБ сотрудники ГИБДД проверяют пропуска буквально у всех водителей. Патрульные ограничили движение и по очереди подходят к каждой машине. Короткая беседа и автомобиль проезжает. Блок-пост замечен 16 апреля на площади Гагарина в районе 13:00.

Из-за того, что сотрудники ГИБДД частично ограничили движение, на дорогах образовались пробки. На Ворошиловском проспекте напротив ЦГБ в ожидании своей очереди стоят десятки машин. Это при том, что сейчас в городе намного меньше автомобилей. Вместе со всеми в пробке и автобусы и кареты скорой помощи.

Образовалось пробка на проспекте Ворошиловском.Фото: Дадаян Давид

Водители ждут своей очереди перед проверкой.Фото: Дадаян Давид

Скорее всего, патрульные проверяют у водителей наличие специальных пропусков, которые необходимо иметь, чтобы свободно передвигаться по городу. Как ранее сообщали в ГИБДД, в случае, если справки у человека не окажется, с ним проведут разъяснительную беседу и попросят вернуться домой на самоизоляцию.

Кроме этого, дорожные заторы замечена и на подъездах к городу. Со стороны Батайска на трассе М4 "Дон" образовалась гигантская пробка. Там также организован блок-пост ГИБДД.

Пробки на трассе и в центре города на ЦГБ. Фото: гугл карты

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