2020-04-23T22:48:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 апреля 2020 года: рост заболевших пока не замедляется

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 апреля 2020 года: общее количество заболевших достигло 469 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заболел еще 71 человекВ Ростовской области коронавирусом заболел еще 71 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 апреля 2020 года: выздоровели пока только 18 человек.

На данный момент в Ростовской области насчитывается 469 человек, зараженных коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, зарегистрирован 71 новый случай заболевания. Выздороветь смогли только 18 человек из общего числа заболевших, они являются жителями Ростова-на-Дону, Азова, Зверево, Азовского и Семикаракорского районов. На стационарном лечении сейчас находятся 93 человека. В тяжелом состоянии всего трое. В обсервации содержатся 25 человек.

- Получившие положительные тесты 71 человек проживают в 18 городах и районах области. Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (21), Батайске (10), Новошахтинске (6), Шахтах (6), Мясниковском (5), Аксайском (4) районах, Звереве (4), Заветинском (3), Кашарском (2), Сальском (2), Азовском (1), Багаевском (1), Зерноградском (1), Матвеево-Курганском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Шолоховском (1) районах и Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Медики наблюдают за состоянием 3 439 человек, из них на самоизоляции дома - 3 414. С учета уже сняли 10 777 человек. За весь период за помощью к врачам обратились 14 216 человек. За весь период провели 20,4 тысяч тестов на коронавирус, а за последние сутки - 1 1 702. Запас тест-систем пока еще достаточный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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