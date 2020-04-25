2020-04-24T22:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 апреля 2020 года: в тяжелом состоянии находятся уже семеро пациентов

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 апреля 2020 года: общее количество заболевших достигло 533 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 64 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 64 человекаФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 апреля 2020 года: выздоровевших по-прежнему насчитывается 18 человек.

Сейчас в Ростовской области насчитывается 533 человека, заболевших коронавирусом. По последним данным, представленным региональным Роспотребнадзором, было зафиксировано еще 64 новых случаев заражения. Пока выздороветь удалось только 18 заболевшим из общего количества. В стационаре сейчас находятся 105 человек. В тяжелом состоянии семеро пациентов. А в обсервации содержатся 25 человек.

- Получившие положительные тесты 64 человека проживают в 21 городе и районе области. Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (16), Кашарском районе (8), Шахтах (6), Таганроге (5), Азовском (4), Белокалитвинском (3), Каменском (3), Мартыновском (3), Зерноградском (2) районах, Новошахтинске (2), Гукове (2), Батайске (1), Новочеркасске (1), Каменске-Шахтинском (1), Волгодонске (1), Аксайском (1), Зимовниковском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Ремонтненском (1) и Сальском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под наблюдением врачей находятся 3 933 человека, из них на самоизоляции дома – 3 908. С медицинского учета уже сняли 11 058 человек. За весь период за помощью обратились 14 991 человек. Всего было проведено 22,3 тысячи тестов на коронавирус, а за последние сутки – 1 906.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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