Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: в тяжелом состоянии находятся шестеро больных

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: выздороветь смогли уже 37 человек.

В Ростовской области уже 584 человека заразились опасным коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, прибавился еще 51 человек. На данный момент 37 человек уже смогли выздороветь. И один человек, зараженный коронавирусом, все-таки скончался в донском регионе. На лечении в стационарах находятся 117 человек Состояние шести пациентов оценивается, как тяжелое. В обсерваторе содержатся 37 человек.

- Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 16 городах и районах Ростовской области. Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (14), Белая Калитва (4), Зверево (4), Новошахтинск (7), Таганрог (4), Донецк (1), Каменск-Шахтинский (1), а также в Азовском (4), Аксайском (1), Веселовском (1), Волгодонском (4), Кагальницком (1), Милютинском (1), Пролетарском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (2) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас в Ростовской области проведено уже 24,1 тысячи тестов на коронавирус, а за последние сутки – 1 811.

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