2020-04-27T00:16:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 апреля 2020 года: от коронавируса излечились уже 40 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 апреля 2020 года: общее число заболевших продолжает расти
Виктория Никитина
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В Ростовской области еще 65 человек заболели коронавирусомВ Ростовской области еще 65 человек заболели коронавирусомФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 апреля 2020 года: в стационаре содержатся 125 пациентов.

Обще количество зараженных в Ростовской области достигло 649 человек. По последним данным Роспотребнадзора, были заражены еще 65 человек. ЛИшь 40 местных жителей из общего числа зараженных смогли выздороветь. Один из заболевших скончался. На данный момент в стационаре находятся 125 человек. В тяжелом состоянии пять пациентов. Еще 34 человека находятся в обсерваторе.

Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 19 городах и районах Ростовской области. Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (24), Батайск (3), Зверево (2), Новошахтинск (1), Новочеркасск (3), Шахты (5), а также в Азовском районе (4), Аксайском (1), Белокалитвинский (1), Верхнедонской (1), Веселовский (1), Заветинский (9), Зерноградский (1), Куйбышевский (1), Миллеровский (1), Мясниковский (2), Ремонтненский (1),Семикаракорский (1), Чертковский (3), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Зв весь период провели 26 025 тестов на коронавирус, а за последние сутки - 1 983.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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