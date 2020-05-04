«Низкий вам поклон!»: Рэпер Баста отправил ростовским врачам маски и костюмы для защиты от Covid-19

Уже второй месяц Ростовская область находится режиме повышенной готовности из-за пандемии коонавируса. За это время в донском регионе заболели больше тысячи человек, еще девять - погибли. Главный госпиталь по борьбе с Covid-19 развернут в стенах городской больнице №1 имени Семашко. Помочь медикам в это не простое время решил известный на всю страну рэпер Баста. Сам Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону, а потому нередко следит за жизнью земляков.

Вот и на этот раз он опубликовал в своем Instagram видео, в котором рассказал, что собрал для безопасной работы медицинских сотрудников посылку, в которую вошли 700 костюмов для их защиты и столько же масок.

- В это непростое время хочется поблагодарить всех врачей, которые жертвуя своими жизнями борются за наши, - обратился к медикам музыкант. - Особенно хочу поблагодарить врачей Ростова-на-Дону и Ростовской области, врачей Центральной Городской Больницы № 1.

Артист признался, что эта больница находится как раз в том районе, где он вырос. А в роддоме при ней на свет появился он и его братья, один из которых родной, другой - двоюродный.

- Дорогие врачи, низкий вам поклон!, - закончил он свое видеобращение. - Спасибо, что боретесь с инфекцией ради нас!

Из ролика понятно, что сразу несколько десятков коробок с медсредствами защиты уже доставили в помещение больницы. А видео всего за несколько часов посмотрели больше 200 тысяч человек.

bastaakanoggano На базе ГБ №1 им.Семашко открыто три госпиталя на 450 коек. Мы хотим оказать посильную помощь местным докторам.

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