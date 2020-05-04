Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 мая 2020 года: под наблюдением медиков находятся 5 706 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 мая 2020 года: выздороветь смогли уже 112 человек.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 1 178 человек, заболевших коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 72 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов. Девятерых человек медикам спасти не удалось.

- Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (20), Веселовском (10), Азовском (5), Аксайском (4) районах, Батайске (4), Звереве (4), Донецке (3), Новочеркасске (3), Красносулинском (3), Сальском (3), Тарасовском (3) районах, Волгодонске (2), Гукове (1), Новошахтинске (1), Шахтах (1), Белокалитвинском (1), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Миллеровском (1), Пролетарском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,3 % - от 18 до 45 лет, 47,2 % - от 46 до 65 лет, 18,1 % - от 66 до 79 лет, 1,4 % - дети.

Под наблюдением врачей находятся 5 706 человек, из них на самоизоляции дома - 5 668 человек. С медицинского учета уже сняли 14,4 тысяч человек. За весь период к врачам обратились более 21 тысячи человек. Лаборатории региона за сутки провели 2 066 тестов на коронавирус. Всего проведено почти 39 тысяч исследований.

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