Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 12 пациентов

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: выздороветь после коронавируса смог 101 пациент.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 1 106 зараженных коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 80 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 12 человек. Девятерых медики спасти не смогли. Выздоровел уже 101 пациент.

- Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (14), Новошахтинске (11), Октябрьском (6) районе, Зверево (5), Белокалитвинском (5), Зерноградском (4), Красносулинском (4) районах, Батайске (4), Чертковском (4) районе, Волгодонске (3), Зимовниковском (3) районе, Шахтах (3), Донецке (2), Новочеркасске (1), Аксайском (1), Тацинском (1), Кагальницком (1), Веселовском (1), Обливском (1), Заветинском (1), Каменском (1), Милютинском (1), Мясниковском (1), Семикаракорском (1) и Матвеево-Курганском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,3% - от 46 до 65 лет, 3,7% - от 66 до 79 лет, 8,7% - старше 80 лет, 5% - дети.

Под наблюдением медиков находятся 6 382 человека, из них на самоизоляции по домам – 6 341 человек. С медицинского учета уже сняли 14,4 тысячи человек. Всего за весь период за медицинской помощью обратились более 21 тысячи человек. В лабораториях за сутки провели 2 070 тестов на коронавирус, а за весь период более 36 тысяч исследований.

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