2020-05-02T20:54:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: больше 100 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: а общее число заболевших превышает 1,1 тысячи человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области после коронавируса выздоровел 101 человекВ Ростовской области после коронавируса выздоровел 101 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: от коронавирусной инфекции смог излечиться уже 101 пациент

Общее количество заболевших на данный момент составляет 1 106 пациентов. Эпидемия продолжается поражать районы и города Ростовской области. Но врачи старательно борются с инфекцией, вылечить они смогли уже 101 пациента. Но девятерых медикам спасти все-таки не удалось. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся почти 6,4 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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