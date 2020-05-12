2020-05-12T16:05:59+03:00
Общество

40 лет тюрьмы или штраф в три миллиона рублей: как ростовчанин собирал жуков в Шри-Ланке

Сотрудник городского зоопарка Александр Игнатенко за свое увлечение насекомыми должен заплатить огромную сумму, чтобы сохранить свободу.
Дадаян Давид
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Ростовчанин оказался в сложной ситуации из-за того, что не знал местных законов. Фото: соц. сети.Ростовчанин оказался в сложной ситуации из-за того, что не знал местных законов. Фото: соц. сети.
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Сотрудник ростовского зоопарка Александр Игнатенко оказался заложником строгих законов Шри-Ланки, по которым ему грозит огромный тюремный срок. Дело в том, что парень собирал различных жуков, так как сам с раннего детства изучает насекомых. Научный интерес не уберег его от сурового наказания, ведь для местных властей подобная деятельность - это тяжелое преступление.

РАБОТА, КАК ПРИЗВАНИЕ

Александр поделился историей и рассказал все подробности на своей странице в социальных сетях. Выяснилось, что для ростовчанина насекомые - не просто маленькие существа под ногами, а объект для исследований. Он зоолог и трудится по профессии уже 10 лет. Редкое хобби привело его на работу в ростовский зоопарк, где он стал заведующим отделением мелких млекопитающих.

- Все детство был увлечен энтомологией, участвовал в различных конференциях, но никогда не мог представить, что это увлечение – и одновременно мой жизненный путь – приведет к таким печальным последствиям, - написал на своей странице во "Вконтакте" Александр.

Александр путешествует по всеми миру. Фото: соц. сети.

Александр путешествует по всеми миру. Фото: соц. сети.

ЧТО УПАЛО - НЕ ПРОПАЛО

Свой весенний отпуск ростовчанин решил провести в экзотической стране недалеко от Индии. Парень собрал вещи и отправился в Шри-Ланку. В один из дней своего отдыха, он гулял в национальном парке, где и начались его "приключения". Сотрудники парка подошли и стали задавать различные вопросы а затем, началась проверка, в ходе которой вскрылась "страшная тайна": у парня с собой было несколько мертвых жучков, которых он подобрал уже мертвыми на трассе. Александр попытался объяснить, что насекомые ему потребовались для изучения, так как на родине подобных видов не найти.

- Я в принципе имею привычку собирать такие экземпляры из тех же светильников, где зачастую насекомые гибнут сотнями от жарких ламп, эти животные все равно уже мертвы, но могут послужить науке, - объяснил в своем посте ростовчанин.

СИТУАЦИЯ ВЫХОДИТ ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ

Как только работники парка увидели этих жучков, их настроение резко изменилось. Они отобрали у туристов все телефоны, фотоаппараты и даже паспорта, а после закрыли их в изолированной комнате. В замкнутом помещении они провели целую ночь. Им не дали позвонить ни родственникам, ни адвокату. Ребята остались один на один с проблемой, решить которую не было никакой возможности. Когда Александр пытался объяснить, что этих жуков он нашел вне территорий национального парка, его никто не слушал.

На следующий день обыск прошел в номере, где поселился ростовчанин. По иронии судьбы полицейские обнаружили там еще животных, которых любопытный парень собрал вдоль дорог и в саду отеля. Все они были живыми. Александр планировал сфотографировать их под хорошим светом, чтобы в будущем определить вид и особенности животных, а после чего отпустить на волю. Сделать этого он не успел...

СУД ШРИ-ЛАНКИ - НЕ САМЫЙ ГУМАННЫЙ В МИРЕ

Сразу после обыска ростовчанина и его компаньонов ждал суд, который не стал подробно разбираться в ситуации и за пять минут "отправил" их в тюрьму. Из удобств там был только бетонный пол, а чтобы было не скучно - 86 местных заключенных. Все в одном большом помещении.

- В заключении мы провели почти полтора месяца, из которых я неделю пробыл в тюремном госпитале со снова открывшейся язвой из-за очень острой тюремной еды, - поделился подробностями Александр.

Ситуация повернулась неожиданным образом после того, как в стране вспыхнул коронавирус. Ростовчанина и его товарищей отпустили под залог, однако самое страшное остается впереди. Суд вменяет туристам 277 обвинений, так для каждой пойманной особи полагается отдельное наказание. Поднял с земли, принес домой и посадил в банку - вот уже на несколько лет за решеткой "накапало".

На свободе "ростовчанин и КО" проведут до 15 июня, а потом снова в тюрьму. Единственный способ не сесть на 40 лет - заплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Перевести в казну Шри-Ланки такую огромную сумму у парня возможности нет. В Интернете он обратился к людям с просьбой помочь ему собрать необходимые средства.

Никогда еще выражение "Незнание законов не освобождает от ответственности" не имело такую актуальность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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