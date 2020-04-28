2020-04-27T23:03:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 апреля 2020 года: два человека уже скончались от коронавируса

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 апреля 2020 года: общее число заболевших превысило 700 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области еще 65 человек заразились коронавирусомВ Ростовской области еще 65 человек заразились коронавирусомФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 апреля 2020 года: 40 человек уже смогли излечиться от коронавируса.

В настоящее время в Ростовской области уже 714 человек заразились коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 65 новых случаев заражения. 40 человек уже смогли выздороветь, но двое в регионе, к несчастью, скончались. В стационаре сейчас находится 141 человек. Пятеро в тяжелом состоянии. В обсерваторе содержится 34 человека.

- Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 25 городах и районах Ростовской области. Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (12), Батайск (2), Волгодонск (1), Гуково (3), Донецк (6), Зверево (5), Каменск-Шахтинский (3), Новочеркасск (1), Таганрог (2), Шахты (2), а также в Азовском районе (1), Аксайском (1), Белокалитвинском (7), Волгодонском (1), Дубовском (2), Егорлыкском (1), Зерноградском (1), Кашарском (1), Константиновском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Обливском (3), Пролетарском (4), Сальском (2), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Всего за весь период проведено 26 382 теста на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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