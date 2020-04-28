«Бессмертный полк» 2020 в Ростове: акция пройдет онлайн 9 мая

Патриотическая акция «Бессмертный полк» все-таки состоится в День Победы без всяких переносов на другой срок. Только пройдет она 9 мая не в виде традиционного многотысячного шествия, а в формате видеотрансляции в интернете. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте движения «Волонтеры победы».

Технически к новому цифровому формату все готово. Сейчас формируется единая база данных, на основе которых будет создан видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны, а так же их родственников и символики акций.

Чтобы принять участие в онлайн-мероприятии, нужно заполнить специальную форму на сайтах «Бессмертный полк России» и «Банк памяти». Помимо прочего, эти формы также станут доступны на платформе соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

С 28 апреля по 9 мая добровольцы будут каждый день тщательно обрабатывать все поступившие от россиян данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников родины публикации, отметили в пресс-службе движения.

Во «В контакте» и «Одноклассниках» также можно будет посмотреть трансляцию мероприятия. Покажут акцию и по телеканалам, в онлайн кинотеатрах, на уличных медиаэкранах.

Высказался в поддержку цифрового формата и сопредседатель движения «Бессмертный полк» Василий Лановой. Он призвал активно подключаться к пусть необычному, но совершенно оправданному в текущих условиях способу почтить память героев Великой Отечественной, не нарушая при этом режим самоизоляции.

- Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн формате. Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню «День победы». Это и есть наше единение, - сказал Василий Семенович.

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