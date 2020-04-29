2020-04-28T22:37:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 апреля 2020 года:выздороветь смогли уже 49 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 апреля 2020 года: число заболевших достигло 778 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 64 человекаВ Ростовской области коронавирусом заболели еще 64 человекаФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 апреля 2020 года: на данный момент зарегистрировано лишь две смерти от коронавируса.

Сейчас в Ростовской области зафиксировано 778 человек, зараженных коронавирусом. 49 из них уже смогли выздороветь, но двое все-таки скончались от опасной инфекции. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 64 новых случая заболевания. В стационаре на данный момент находится 145 человек. В тяжелом состоянии пятеро пациентов. В обсервации содержатся 34 человека.

- Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 15 городах и районах Ростовской области. Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (15), Волгодонск (2), Зверево (8), Каменск-Шахтинский (3), Новошахтинск (6), Новочеркасск (1), а также в Азовском (2), Аксайском (1), Волгодонском (1), Зимовниковском (12), Каменском (1), Красносулинском (2), Мартыновском (2), Октябрьском (2), Сальском (6) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За весь период проведено 27 460 тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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