2020-04-30T12:17:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 апреля 2020 года: количество заболевших снова возросло

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 апреля 2020 года: насчитывается 864 инфицированных человека
Виктория Никитина
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В Ростовской области еще 86 человек заразились коронавирусомВ Ростовской области еще 86 человек заразились коронавирусомФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 апреля 2020 года: выздороветь смогли уже 58 человек.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 864 человека, заразившихся коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 86 новых случаев заражения. Выздороветь удалось уже 58 людям, но троих медики спасти все-таки не смогли. В стационарах сейчас находятся 155 человек, в тяжелом состоянии снова шестеро пациентов. В обсерваторе содержатся 34 человека.

- Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 19 городах и районах Ростовской области. Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (32), Батайск (6), Волгодонск (1), Новочеркасск (1), Таганрог (4), Шахты (2), а также в Азовском (2), Белокалитвинском (2), Веселовском (4), Егорлыкском (2), Зерноградском (10), Зимовниковском (2), Кагальницком (1), Каменском (3), Константиновском (1), Красносулинском (9), Морозовском (1), Сальском (2), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За весь период было проведено 29 794 тестов на коронавирус. Запас тест-систем сейчас рассчитан на 22 646 исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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