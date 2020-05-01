Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 мая 2020 года: скончались уже шесть зараженных человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 мая 2020 года: вылечиться смогли только 80 человек из общего числа зараженных.

В настоящее время в донском регионе насчитывается 943 человека, зараженных коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 79 новых случаев заражения. Выздороветь смогли пока только 80 человек из общего числа зараженных, но шестерых врачи не смогли спасти. Сейчас в стационарах находятся 188 человек, в тяжелом состоянии 11 пациентов, а в обсервации содержатся 32 человека.

- Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 13 городах и районах Ростовской области. Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (46), Батайске (3), Донецке (1), Новошахтинске (4), Шахты (5), а также в Аксайском (2), Белокалитвинском (3), Егорлыкском (5), Константиновском (2), Матвеево-Курганском (2), Пролетарском (1), Сальском (4), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За весь период было проведено почти 32 тысячи тестов на коронавирус.

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