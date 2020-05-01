В Таганроге к 9 Мая вывесили на улице баннер с изображением фашистов

В таганрогской администрации объяснили появление баннера с фашистами на улице города.

Напомним, что на днях об интересном баннере ко Дню Победы сообщило издание "Блокнот Таганрога". Украшение появилось на стене социально-культурного центра "Приморский". На баннере был коллаж из фотографий и среди них оказались снимки, на которых были запечатлены немецкий танк и солдаты вермахта.

Представитель городской администрации сообщил агентству РИА Новости, что эти фотографии появились на баннере из-за ошибки, допущенной наемным сотрудником, который работал в режиме удаленного доступа. Также сообщается, что сейчас баннер уже демонтирован.

Кроме того, директору СКЦ "Приморский" и его заместителю по административно-хозяйственной работе объявили выговоры.

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