Отменят ли парад Победы 9 мая 2020 в Ростове-на-Дону: новейшую боевую технику Армии России покажут жителям региона

Отменят ли парад Победы 9 мая 2020 в Ростове-на-Дону? Такой вопрос стали задавать себе многие жители Ростовской области, с тревогой изучающие последние новости о коронавирусе в стране и регионе. «Комсомольская Правда — Ростов» обратилась за соответствующим комментарием к пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Ответ был ясен, четок и по-военному лаконичен.

Распространение коронавирусной инфекции и объявленный региональным губернатором Василием Голубевым режим всеобщей изоляции не повлияют на планы о проведении военного парада в честь 75-летия Великой Победы в Ростове-на-Дону, заявили в ведомстве. При этом торжественное мероприятие состоится при любой эпидемиологической ситуации в донском регионе.

Более того, в ЮВО заявили, что на параде в донской столице будут присутствовать образцы новейшей военной техники.

Среди них - автомобили УАЗ «Патриот Пикап», оснащенные 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом «Корд». Их впервые продемонстрируют в Ростове.

Помимо этого ЮВО готовит к демонстрации на параде Победы сверхдальнобойную артиллерию. Речь идет о сверхдальнобойных реактивных системах залпового огня (РСЗО) калибра 300-мм «Торнадо-С». Жители донской столицы увидят в первый раз.

- Артиллеристы Южного военного округа из Астраханской области в составе механизированных колонн военной техники представят сверхдальнобойные реактивные системы залпового огня калибра 300-мм «Торнадо-С» на параде Победы 9 мая в Ростове-на-Дону, - рассказали представители ЮФО.

В пресс-службе отметили, что 9 мая военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

В составе механизированных колонн проедут более 70 единиц современной военной автомобильной техники, в том числе бронеавтомобили подразделений специального назначения «Тайфун», «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ», «Рысь», а также ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ на базе автомобиля «Урал».

В этих 10 парадах примут участие более 10 тысяч военнослужащих, а также будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники.

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