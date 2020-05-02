На Первомай волонтеры раздали 10 тысяч защитных масок жителям Дона

В донском регионе с 1 мая ввели обязательный масочный режим. Это означает, что теперь защитную маску нужно одевать не только в таких местах, как магазины, аптеки, лечебные и государственные организации и рынки, но и при проезде в общественном транспорте.

Чтобы поддержать жителей Ростовской области в непростой период, депутаты регионального Законодательного собрания при поддержке активистов донского отделения партии «Единая Россия» и волонтеров организовали бесплатную раздачу защитных масок.

Акция состоялась в праздник Первомая и прошла в Ростове-на-Дону, Азове и Батайске. За один день в людных местах этих городов гражданам раздали 10 тысяч защитных масок.

Защитные маски раздавали людям в самых оживленных местах. Фото: zsro.ru

Как отметил зампредседателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по строительству Александр Скрябин, вместе с волонтерами участвовавший в раздаче масок в районе ростовской площади Карла Маркса, такой шаг со стороны депутатов донского парламента был продиктован беспокойством о здоровье своих земляков.

Народные избранники хотели дополнительно привлечь внимание дончан к необходимости соблюдать меры предосторожности и санитарной безопасности в условиях борьбы с коронавирусом, пояснил вице-спикер Заксобрания Ростовской области.

- На 22-х площадках в Ростове-на-Дону, Азове и Батайске волонтеры партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» раздавали гражданам защитные маски. Мы не случайно выбрали площадь Карла Маркса. Здесь работает единственный открытый рынок на территории Пролетарского района донской столицы. Возле Нахичеванского рынка традиционно наблюдается скопление людей, поэтому волонтеры решили поработать именно здесь, - рассказал Александр Скрябин.

Вице-спикер донского парламента Александр Скрябин рассказал, что акция прошла на 22-х площадках в трех городах Дона. Фото: zsro.ru

Вице-спикер донского парламента добавил, что аналогичную волонтерскую работу выполняют не только парламентарии Заксобрания области, но и представители ростовской городской Думы, а также депутаты муниципальных образований региона. При этом медицинские маски, раздаваемых гражданам, были закуплены на средства депутатов.

Александр Скрябин напомнил, что сейчас на линии борьбы с пандемией опасного вируса в Ростовской области находятся 956 волонтеров. Они обеспечивают продуктовыми наборами одиноко проживающих людей, которые остро нуждаются в этой помощи. Такие наборы также были сформированы за счет средств депутатов областного парламента.

Донские депутаты организовали бесплатную раздачу медицинских масок на майские праздники..Донские депутаты организовали бесплатную раздачу защитных масок на майские праздники

- Наши волонтеры помогают людям из «группы риска» в доставке продуктов питания и лекарств, решении других жизненно важных вопросов. Считаем, что сегодня все неравнодушные граждане могут и должны включиться в волонтерскую работу. Вместе легче преодолеть трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Уверен, что к нормальному ритму жизни мы сможем вернуться совсем скоро, если будем придерживаться мер профилактики, - подчеркнул вице-спикер донского парламента.

Защитные маски были закуплены на собственные средства донских депутатов. Фото: zsro.ru

Позицию зампредседателя Законодательного собрания области полностью разделяет депутат регионального парламента Арутюн Сурмалян, который вместе с волонтерами также раздавал защитные маски горожанам в районе ростовской площади Дружинников.

- Мы бесплатно раздаем медицинские маски всем желающим, чтобы люди берегли свое здоровье, а также здоровье своих родных и близких, - сообщил Арутюн Сурмалян.

Донской парламентарий Ашот Хбликян выбрал другое оживленное место в Ростове - около площади второй Пятилетки. По его словам, первомайская акция поможет сократить распространение коронавирусной инфекции в области.

Отметим, решение об активном включении в волонтерскую деятельность донские депутаты-единороссы приняли на собрании своей фракции в начале апреля.

Как отметил тогда председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко, мировая пандемия нового вируса кардинально изменила социально-экономическую реальность. В этих условиях сидеть, сложа руки, было совершенно недопустимо, поэтому депутатский корпус «Единой России» всех уровней оперативно включился в волонтерскую работу.

Председатель Заксобрания Александр Ищенко в начале апреля призвал депутатов-единороссов присоединяться к волонтерской деятельности. Фото: zsro.ru

- Наша фракция и все депутаты примут самое действенное участие в решении задач соцподдержки граждан, в особенности - людей из «группы риска». Это вопрос не только депутатской работы, но и гражданского и человеческого долга каждого из нас, - заявил спикер донского парламента.

Александр Ищенко уточнил, что формы волонтерства и оказания адресной помощи гражданам из «группы риска», многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут быть самыми разными: начиная от передачи продуктовых наборов, дезинфицирующих средств и другой материальной помощи до включения в активную работу в Волонтерском центре, предоставления автотранспорта и реализации других способов поддержки.