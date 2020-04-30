Василий Голубев призвал ростовчан носить медицинские маски и респираторы

30 Апр 2020 2020-04-30T17:09:07+03:00

Это необходимо делать при походе на работу, в общественных местах и транспорте

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В четверг, 30 апреля, во время пресс-конференции с участием представителей регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Ростовской области Василий Голубев посоветовал людям не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

- Обязательно ношение медицинских масок и респираторов при посещении работы, общественных мест, поездках в общественном транспорте и такси, - отметил он.

На время майских праздников глава региона подписал документ об отмене действия пропусков для работающих граждан с 1 по 11 мая. Введенные изменения коснутся не всех. Людям рекомендовано соблюдать самоизоляцию, отказавшись от прогулок и поездок на шашлыки. Все это позволит снизить количество заболевших коронавирусом.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в регионе почти тысяча человек заболели коронавирусом. Врачи не смогли спасти жизнь шестерых человек.

ИСТОЧНИК KP.RU