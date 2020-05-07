Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 7 мая 2020 года: в донском регоне умерли уже 12 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 7 мая 2020 года: излечиться от опасной болезни смогли 168 человек.

В настоящее время в донском регионе коронавирусом заражены 1 434 человека. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 81 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 15 человек. Уже 12 человек не смогли спасти медики Ростовской области. Выздороветь смогли только 168 человек.

Двенадцатой жертвой коронавируса стала 63-летняя жительница Обливского района. У нее было заболевание эндокринной системы и она поздно обратилась за медицинской помощью.

- Новые больные коронавирусом зарегистрированы в Ростове-на-Дону (23), Батайске (5), Волгодонске (4), Звереве (3), Новочеркасске (4), Таганроге (8), Шахтах (11), Азовском (1), Аксайском (1), Веселовском (1), Волгодонском (2), Зимовниковском (2), Кагальницком (2), Каменском (1), Константиновском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Мясниковском (5), Тарасовском (3), Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 44,4 % - от 18 до 45 лет, 30,9 % - от 46 до 65 лет, 8,6 % - от 66 до 79 лет, 16,1 % - дети.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 6 882 человека, из них на самоизоляции дома - 6 844 человека. Снято с медицинского учета уже снято 16,5 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились свыше 23,5 тысячи человек. Лаборатории провели 1 773 теста на коронавирус. За весь период было проведено более 43 тысяч исследований.

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