2020-05-07T22:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 мая 2020 года: врачи наблюдают за состоянием 6 627 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 мая 2020 года:общее количество заболевших превысило полторы тысячи человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 80 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 80 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 мая 2020 года: выздоровели уже почти 200 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 1514 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 80 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии сейчас находятся 15 человек. Врачам не удалось спасти 12 пациентов. Излечиться от коронавируса смогли 195 человек.

- Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (14), Шахтах (1), Семикаракорске (1), Батайске (4), Новочеркасске (3), Волгодонске (1), Звереве (3), Каменске-Шахтинском (1), Красном Сулине (3), а также в Волгодонском (1), Аксайском (6), Азовском (1), Заветинском (2), Зерноградском (3), Веселовском (6), Кагальницком (11), Константиновском (1), Каменском (6), Миллеровском (2), Шолоховском (1), Октябрьском (8), Орловском (1) районах, - сообщили в пресс-сслужбе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших: 35 % - от 18 до 45 лет, 47,5 % - от 46 до 65 лет, 8,8 % - от 66 до 79 лет, 3,7 % - старше 80 лет, 5 % - дети.

Под присмотром врачей находятся 6 627 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 6 577 человек. Снято с медицинского учета уже 17 250 человек. За весь период за помощью к врачам обратились 23 877 человек. Лаборатории Ростовской области за сутки провели 1 534 теста на коронавирус. Всего было проведено почти 46 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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