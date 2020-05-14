"Я очень надеюсь выбраться": появились подробности о судьбе ростовчанина, задержанного в Шри-Ланке за сбор жуков

Ростовчанин Александр Игнатенко может на 40 лет сесть в тюрьму Шри-Ланки, из-за мертвых жуков, которых обнаружили у него в кармане. Его обвинили в незаконном сборе природных объектов. Сейчас стало известно, что парня и двух его друзей, которые были с ним, выпустили под подписку о невыезде. Теперь они будут дожидаться решения суда, а пока россияне в панике пытаются собрать деньги на штраф, сумма которого не поддается никакому объяснению.

Все началось с того, что Александр и двое его друзей отдыхали в экзотической стране - Шри-Ланки. Они гуляли, любовались природой, постигали все величие растительного и животного мира далекого острова. После неудачной встречи с сотрудниками одного национального парка, ребята моментально оказались в тюрьме, где на бетонном полу буквально просидели почти полтора месяца.

Как бы это не звучало, но их спас коронавирус, из-за которого ребят отпустили. Суд определил: выплатить по три миллиона рублей каждому в качестве штрафа, либо "сесть" обратно, но уже на 40 лет. Как рассказал в беседе с корреспондентом "КП-Ростов" сам Александр, суд состоится 28 июня. На нем и решится дальнейшая судьба троих парней.

- После суда у нас будет около двух недель, чтобы заплатить штраф в 3 миллиона рублей с каждого. Если не заплатим, окажемся в тюрьме. Я и мои родственники обращались в российское посольство за помощью. Там нам помогли найти адвоката, - рассказал Александр.

Ростовчанин также добавил, что нужную сумму собрать до сих пор не удалось. В социальных сетях его супруга создала группу, куда выкладывает результаты пожертвований, которые отправляют люди со всей страны. На данный момент набралось чуть больше 250 тысяч рублей.

- Я очень хочу выбраться из этой ситуации. Очень хочу, чтобы это скорей закончилось, - признался ростовчанин.

Напомним, ростовчанина и двоих его друзей задержали во время их весеннего отпуска. Сам Александр работает в ростовском зоопарке в должности заведующего отделением мелких млекопитающих.