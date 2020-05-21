2020-05-21T14:59:35+03:00
Общество

Собутыльнице на час интим не предлагать: как ростовчанки научились зарабатывать на самоизоляции

По видеосвязи с рюмочкой крепкого напитка они общаются с незнакомцами: слушают их истории, утешают в трудную минуту и дают "мудрые" советы.
Дадаян Давид
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За небольшую плату с девушками можно выпить по видео связи.За небольшую плату с девушками можно выпить по видео связи.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вечный вопрос: как зарабатывать деньги, не вставая с дивана? Кажется, ростовчане нашли ответ на эту вечную загадку. Когда одни "отдыхают" на самоизоляции, другие выдумывают новые способы заработка в интернете. Бизнес, который в "здоровое" время без коронавируса сложно было даже представить, сейчас, по-видимому, пользуется большой популярностью. На одном из сайтов бесплатных объявлений появились девушки, которые предлагают услуги "собутыльницы на час".

В постах ростовчанки пишут, что могут провести некоторые время с незнакомцем за распитием алкогольных напитков в режиме онлайн. За небольшую плату девушка выйдет в эфир и пообщается со своим клиентом, который готов за это заплатить. В описании у многих сказано, что алкоголь может быть абсолютно любой - это вообще не имеет значения.

- Могу пить, как слабоалкогольные напитки, типа пива, так и очень крепкие, - пишет девушка из Октябрьского района.

Ко всему прочему, "подруга на час" послушает истории своего клиента, погрузиться в какую-то проблему и даже даст дельный совет, как поступить в той или иной ситуации. Одна особа заранее предупреждает своего будущего заказчика, что интимные услуги - табу. Якобы при получение сообщений сексуального характера, она сразу кидает молодого человека в черный список.

Анкета девушки. Фото: сайт Авито.

Анкета девушки. Фото: сайт Авито.

Возникает вопрос, сколько же стоит такое удовольствие? Только представьте: вы скучаете дома на самоизоляции, затем решаетесь включить компьютер, открываете бутылочку чего-нибудь крепкого и по видеосвязи звоните молодой красотке! Настроение сразу поднимается, не правда ли? Многие не пишут точный цены, кокетливо намекая "о цене договоримся", или "сколько не жалко". Однако у одной девушки в основании профиля стоит сумма в 500 рублей, у другой - 350 рублей, у третьей вообще 100.

Анкета девушки. Фото: сайт Авито.

Анкета девушки. Фото: сайт Авито.

На рынке есть предложения не только от обворожительных красоток, но и от молодых мужчин.

- Составлю компанию онлайн. Эрудирован. Хороший слушатель. Опытный дегустатор (13 лет на рынке алкоголя). Темы, в которых слаб: компьютерные игры, автомобили и оружие, - описал себя и свои услуги парень из Первомайского района Ростова-на-Дону.

Анкета парня. Фото: сайт Авито.

Анкета парня. Фото: сайт Авито.

Как видно, на самоизоляции скучать не приходится. Наши люди всегда найдут способ извлечь выгоду даже из самых сложных жизненных ситуаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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