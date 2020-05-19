Ростов - не папа, Ростов - князь: в новом американском сериале о России сыграл темнокожий актер

Новый комедийный сериал "The Great" про знаменитую на весь мир российскую императрицу Екатерину Великую вызвал немало споров и возмущений. Некоторые обращают внимание на его историческую недостоверность, другим непонятно, почему местных дворян играют темнокожие актеры. Оставим разбирательства критикам и обратим внимание на одного интересного персонажа.

В сериале, помимо главных героев - Петра III и Екатерины Великой, можно увидеть российских дворян, военных и политических деятелей. Одного из таких, а именно титулованного князя, сыграл актер из Великобритании Абрахам Попула. Ему досталась роль князя Ростова.

Актер Абрахам Попула. Фото: кинопоиск.

Не стоит делать поспешные выводы, якобы темнокожий актер не подходит на роль представителя российской элиты. Режиссер Колин Бакси не претендует на полную историческую достоверность, о чем заявляет в трейлере сериала: "основана на относительно реальных событиях".

Вместе с ним в кадре мелькает еще один темнокожий актер - Байо Гбадамоси, который предстал в образе князя Аркадия. Стоит отметить, что это далеко не первая роль англичанина Абрахама Популы. В прошлом он принял участие в съемках сериалов "Родители года", и нашумевшем "Отверженные".

Аркадий и Татьяна. Аркадия сыграл актер Байо Гбадамоси. Фото: соц. сети Байо Гбадамоси.

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