2020-05-09T14:12:12+03:00
Общество

Вопреки запретам: в Батайске провели автопробег, несмотря на ограничения

Но машины из города не выпустили
Иван ТИМОФЕЕВ
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Автопробег прошел в Батайске. Фото: соцсетиАвтопробег прошел в Батайске. Фото: соцсети
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Сегодня, 9 мая, Ростов-на-Дону вместе со всей страной отмечает великий праздник. Из-за коронавируса запретили проведение массовых мероприятия. Все акции перенесли в онлайн. Однако автомобилисты из Батайска в этот день решили нарушить запрет.

Колонна машин с победной символикой проехала по городу. Автомобилисты собирались доехать до Ростова, но их не пропустил патруль.

Видео автопробега появилось в соцсетях. Подписчики группы похвалили участников мероприятия.

В Ростове в этот день прошло авиашоу. Также губернатор возложил цветы на Театральной площади.

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9 Мая – праздник, который не возможен без слез на глазах. Мы вспоминаем тех, кто сражался за Родину. Ковал победу в тылу. Спасибо Вам, ветераны, за то, что подарили нам жизнь и мирное небо над головой (подробней).

ИСТОЧНИК KP.RU

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