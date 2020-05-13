2020-05-13T14:36:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос ЕГЭ 2020 в Ростовской области из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Экзамен ЕГЭ для школьников: когда пройдет и насколько перенесли из-за коронавируса в Ростовской области
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Перенос ЕГЭ 2020 в Ростовской области из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьниковПеренос ЕГЭ 2020 в Ростовской области из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Перенос ЕГЭ 2020 в Ростовской области из-за коронавируса: дату проведения главного экзамена для школьников перенесли. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", единый государственный экзамен должен был пройти с 25 мая по 29 июня.

В министерстве просвещения РФ решили, что выпускникам, которые не планируют поступать в вуз, не надо сдавать ЕГЭ, в аттестат будут выставлены отметки по итогам текущего учебного года.

Сейчас точная дата проведения государственного экзамена неизвестна. Изначально его планировали провести с 8 июня, однако эта цифра оказалась нереальной из-за пандемии коронавируса. Ранее специалисты Роспотребнадзора совместно с Минпросвещения разработали требования к организации проведения экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук. Судя по всему, здоровьем выпускников все-таки решили не рисковать.

Вскоре новые даты ЕГЭ должны озвучить в министерстве. Также известно, для девятиклассников будут отменено проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Задыхаются и захлебываются кровью": глава минздрава Ростовской области показала, как выглядят легкие больных коронавирусом

Болезнь развивается стремительно. В течение всего нескольких часов состояние пациента может ухудшиться в разы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области сохраняется риск взрывного роста больных COVID-19
В Ростовском зоопарке появилось на свет быстроногое чудо
Присылайте свои фотографии на позитивный конкурс для ростовчан
Салоны красоты в Ростовской области могут заработать после 18 мая
Жителям Ростовской области продлили действие пропусков до распоряжения губернатора
В Ростове-на-Дону животным можно сделать бесплатную прививку от бешенства
В Ростовской области сохраняется запрет на посещение фитнес-центров
В Ростове-на-Дону задержали серийных воров-домушников
В Ростове-на-Дону угнали «ГАЗель», чтобы покататься
В Ростове-на-Дону можно пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу
В Шахтах у продавца с прилавка украли мобильный
В Ростове-на-Дону на нескольких улиц ограничат движение
"Задыхаются и захлебываются кровью": глава минздрава Ростовской области показала, как выглядят легкие больных коронавирусом
В Ростове-на-Дону при пожаре погиб мужчина
Главный санитарный врач Ростовской области потребовал ношения медицинских масок на рабочих местах
В Ростов-на-Дону поставляют маски из Китая
Пожарный инспектор из Ростовской области подделала акт проверки за взятку
В Ростовской области пропала 73-летняя пенсионерка
В Ростове выявили нарушения санитарных норм в транспорте
Пьяная ростовчанка едва не убила полуторагодовалого сына бутылочкой
Продовольственные ярмарки возобновят свою работу 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал, когда в Ростовской области откроются магазины
Саратовец угнал грузовик у ростовчанина и оказался пойман
В Ростове осудят мужчину за за убийства и изнасилования пяти женщин
В Ростове значительно снизился индекс самоизоляции
Из Ростова организуют круизы в Темрюк
«Ростелеком» в Ростовской области вошел в число лидеров по охвату частного сектора оптическими сетями