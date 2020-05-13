Перенос ЕГЭ 2020 в Ростовской области из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Перенос ЕГЭ 2020 в Ростовской области из-за коронавируса: дату проведения главного экзамена для школьников перенесли. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", единый государственный экзамен должен был пройти с 25 мая по 29 июня.

В министерстве просвещения РФ решили, что выпускникам, которые не планируют поступать в вуз, не надо сдавать ЕГЭ, в аттестат будут выставлены отметки по итогам текущего учебного года.

Сейчас точная дата проведения государственного экзамена неизвестна. Изначально его планировали провести с 8 июня, однако эта цифра оказалась нереальной из-за пандемии коронавируса. Ранее специалисты Роспотребнадзора совместно с Минпросвещения разработали требования к организации проведения экзамена в условиях коронавируса, предполагающие рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук. Судя по всему, здоровьем выпускников все-таки решили не рисковать.

Вскоре новые даты ЕГЭ должны озвучить в министерстве. Также известно, для девятиклассников будут отменено проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых.

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