Вести с полей: очевидец рассказал, как полицейские ловят нарушителей масочного режима

В Ростовской области сначала мая власти ввели масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение медицинских масок в общественных местах: на улице, в общественном транспорте, магазинах, аптеках и т.д. Тем, кто продолжает трудиться в условиях самоизоляции, даже на рабочем месте необходимо быть в маске. Один из наших читателей Павел рассказал, как именно сотрудники полиции контролируют предписания властей.

- Сегодня, 21 мая, я ехал на автобусе в сторону центра города. В транспорте примерно 80% пассажиров - в масках. Когда мы подъехали к остановке и двери открылись, я увидел, что трое полицейских стоят возле остановки и смотрят за теми, кто выходит из автобуса, - поделился Павел.

- Они уже кого-то оформляли: рядом с ними стояла женщина без маски. Скорей всего, ей выписывали штраф. Я был в маске, поэтому спокойно прошел мимо, - добавил ростовчанин, активный читатель "Комсомольской правды".

Действительно, в последнее время контроль за соблюдением этого, казалось бы, простого правила усилился. На улицах появилось еще больше сотрудники МВД. Стоит сказать, что сами патрульные "вооружены" всеми средствами индивидуальной защиты, чего нельзя сказать о прохожих, на которых устремлено их внимание.

20 мая мы запустили опрос на нашей странице во "ВКонтакте". Его целью было узнать ваше мнение по поводу ношения масок. Вопрос звучал так: "А вы носите маску, когда находитесь на улице, в магазине или в транспорте?"

Результаты опроса многих удивили, ведь голоса разделились неожиданным образом. Почти одинаковое количество голосов - по 40% - набрали противоположные ответы: "Да, я понимаю, что это необходимо" и "Маски не помогут нам избавиться от вируса".

С небольшим перевесом все-таки победил первый вариант. Можно сделать вывод, что большинство наших читателей ответственно относятся к предписаниям властей. Второе место за отрицанием масочного режима. Третью позицию с 10,4% набрал ответ: "Никогда, в маске тяжело дышать и вообще это неудобно". Самым непопулярным мнением оказалось: "Иногда ношу, но частенько забываю".

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