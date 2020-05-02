Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: девять человек скончались от опасной инфекции

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: 98 человек смогли побороть болезнь.

На данный момент в Ростовской области 1026 человек больны коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 83 новых случая заражения. В тяжелом состоянии сейчас находятся 11 человек. Девятерых пациентов врачам не удалось спасти. Выздороветь смогли только 98 человек из общего количества зараженных.

- Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (27), Новошахтинске (8), Кашарском (6), Белокалитвинском (4) районах, Звереве (4), Сальске (4), Волгодонске (3), Волгодонском (3), Тарасовском (3) районах, Азове (2), Шахтах (2), Веселовском (2), Дубовском (2), Зерноградском (2), Кагальницком (2), Матвеево-Курганском (2), Егорлыкском (1), Красносулинском (1), Пролетарском (1), Семикаракорском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Новочеркасске (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся 6615 человек, из них на самоизоляции дома - 6578 человек. С медицинского учета уже снято 14,4 тысячи человек. Всего за помощью к врачам обратились почти 21 тысяча человек. Лаборатории за минувшие сутки провели 2 023 теста на коронавирус. За весь период проведено почти 34 тысячи исследований. Запас тест-систем оценивается как достаточный.

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