Часть летнего кафе в Покровском сквере демонтировали из-за жалоб горожан

Ростовчане пожаловались, что летняя веранда одного из кафе в Покровском сквере загораживает пешеходную зону и препятствует свободному перемещению.

Жалобы были направлены непосредственно в администрацию города. Глава Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко лично занялся этим вопросом и призвал рестораторов при возведении своих летних веранд не забывать о том, что людям необходима свобода перемещения.

Сейчас часть пешеходной зоны уже освобождена, и ростовчане могут беспрепятственно ходить по тротуару. Стоит отметить, что некоторые фрагменты летнего кафе пришлось демонтировать. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

- Я считаю, что летние кафе украшают наш город и при их размещении бизнес должен учитывать не только свои собственные интересы, но и удобство для ростовчан. Недопустимо, чтобы летние кафе полностью перекрывали тротуары и проходы, лишая ростовчан возможности спокойной передвигаться по общественным территориям, - отметил Алексей Логвиненко.

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Территорию благоустроят с учетом мнения жителей близлежащих домов.

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