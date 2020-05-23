«Подарили сыну игрушки, а что потом?»: Семья ростовчанина, который спас из огня людей, пятый месяц скитается по чужим углам

История семьи Перлович из Ростова-на-Дону прогремела на всю страну в начале этого года после того, как глава семейства - 30-летний Дмитрий - спас из огня своих пожилых соседей.

Тогда, 17 января, жильцов дома в Железнодорожном районе города разбудили хлопки и запах гари. Молодая пара - Анастасия и Дмитрий - первым делом собрали детей - годовалую дочку и пятилетнего сына, документы и выскочили на улицу. Уже позже, когда малыши и супруга были на безопасном расстоянии от дома, что в переулке Вагонном, 3, Дима вернулся в дом.

В маневренном фонде отказали, а что делать дальше, ростовчане не знаю.Фото: Личный архив героя публикации

Там он увидел 60-летнего соседа, который стоял на балконе и сам уже не мог выбраться. А на втором этаже была еще одна соседка - тетя Женя, в квартире которой языки пламени начали уже съедать окна. 71-летняя старушка сидела на диване одетая, с документами и ждала - или спасут, или сгорит. К счастью, последнего не произошло.

Вот только когда страсти вокруг пожара улеглись, о жильцах злополучного дома, кажется, все забыли.

- Четыре месяца прошло, а мы также живем в съемной квартире и никакой надежды на будущее, - говорит Анастасия Перлович, супруга ростовчанина-героя. - Тогда многие телеканалы и издания говорили об этом пожаре. Мужа наградили благодарностью и пообещали в кратчайший срок решить вопрос с жильем, так как у нас двое детей и этот вопрос стоял на первом месте. В итоге чиновники приехали всего лишь раз - на День рождения сына, подарили ему игрушки. Тогда они не скупились на обещания, но обещания так и остались невыполненными. До настоящего времени проверка о состоянии сгоревшего дома, то есть экспертиза, не проводилась, а в маневренном фонде нам отказано. Все! На этом помощь от государства остановилась.

По словам молодой женщины, в январе 2020 года они обращались в Межведомственную комиссию своего района о проведении проверки по сгоревшему дому. Но до настоящего времени проверка не проведена и заключения нет.

- Без данного заключения, согласно статье 87 Жилищного Кодекса РФ, невозможно признать дом аварийным или пригодным для проживания, - продолжает собеседница. - Нам не нужны награды и слава, нам нужно жилье. Наши дети хотят засыпать в своих кроватях, а мы растить их в своем доме. Мы просто уже не знаем, куда писать и что нам дальше делать?

При пожаре практически ничего не уцелело.Фото: Личный архив героя публикации

Как рассказали газете "Комсомольская правда-Ростов" в мэрии донской столицы, Администрацией Железнодорожного района города Ростова-на-Дону в настоящее время собраны необходимые документы и переданы для рассмотрения вопроса и выделения денежных средств на очередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.

- Известно, что денежные ассигнования должны быть направлены на выполнение работ по техническому обследованию многоквартирного дома №3 литер А по переулку Вагонный с целью признания жилого дома непригодным для проживания, - говорится в официальном ответе администрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/755702" frameborder="0"></iframe> 30-летний ростовчанин спас из огня пожилых соседей, пока ехали пожарные.

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- Нам сказали, что пока нет жилья ни маневренного, ни постоянного, - говорит Анастасия Перлович. - Нам вообще предлагали пожить в спортзале! А еще горячее питание возле церкви (подробности)