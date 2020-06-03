Коронавирус в Ростове, новости на 3 июня: 30 человек из-за инфекции не могут самостоятельно дышать

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 июня: за последние сутки врачи выявили еще 178 случаев заражения "ковидом". Всего заболевших насчитывается 5373. Однако есть и положительная динамика: по данным регионального правительства, выздоровели почти две тысячи человек.

Стационарное лечение получают 575 пациентов. В тяжелом состоянии пребывают 30 человек, что на один больше, чем сутки ранее. Люди не могут самостоятельно дышать, поэтому врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

Под медицинским наблюдением - 9733 человек. За весь период пандемии врачи обследовали более 40 тысяч человек.

Добавим, что среди новых заболевших большинство - это люди среднего возраста. За ними идет молодежь, потом пенсионеры. Почти 10% от всех новых случаев приходится на жителей, чей возраст больше 80 лет. Меньше всего - 6% - детей.

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