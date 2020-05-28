2020-05-28T07:43:39+03:00
Общество

Яркое солнце и шквалистый ветер: какая погода ожидает ростовчан 28 мая

Воздух прогреется до +27 градусов
Виктория Никитина
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В Ростове сегодня поднимется шквалистый ветерВ Ростове сегодня поднимется шквалистый ветерФото: "КП" Архив
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Кажется, лето постепенно стало подбираться к Ростову. Сегодня ожидается довольно теплый, если не сказать жаркий, день. Освежить горожан сможет только прохладный восточный ветер. Со вчерашнего дня он значительно усилится, наверное, к кому-то из родителей, желающих найти няню, вот-вот нагрянет Мэри Поппинс.

В утренние часы в городе будет уже достаточно тепло - +15...+20 градусов, днем температура поднимется еще выше - до +25...+27 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметки +21. Погода, по прогнозам синоптиков, будет стоять солнечная и ясная. Тучи ни разу не закроют от нас долгожданное солнце и осадков, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточный. Скорость его порывами будет достигать 9-15 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня не подстерегает никаких опасностей и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление сегодня будет слегка пониженным и составит 752-756 миллиметров ртутного столба. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 43 до 79%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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