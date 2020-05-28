2020-05-28T13:23:46+03:00
Спорт

Умница и красавица: «гандбольного Месси» Анну Вяхиреву признали MVP сезона

А вот сама девушка призналась, что ощущения у нее странные
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Нет-нет, Анна Вяхирева пока не перешла в "Зенит", а продолжает радовать своей игрой болельщиков "Ростов-Дона". Фото: личный архив героя публикацииНет-нет, Анна Вяхирева пока не перешла в "Зенит", а продолжает радовать своей игрой болельщиков "Ростов-Дона". Фото: личный архив героя публикации
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Несмотря на то, что сезон 2019/2020 в российской гандбольной Суперлиге не был доигран до конца из-за коронавируса, ГК «Ростов-Дон» добился в нем значительных успехов. Ростовчанки не только стали чемпионками страны, но привлекли внимание спортивных специалистов, которые персонально выделили понравившихся им игроков.

В результате голосования, в котором приняли участие тренеры, журналисты и болельщики, определились лучшие игроки минувшего первенства. Самой ценной гандболисткой турнира (MVP) была признана правая полусредняя Анна Вяхирева.

Отметим, что эта награда является далеко не первой в сезоне для одной из самых звездных гандболисток «Ростов-Дона». Юркая девушка, носящая говорящее прозвище «гандбольный Месси», многократно признавалась лучшим игроком матчей Суперлиги. Кроме того, Вяхирева, на минуточку, является лучшей гандболисткой планеты-2019.

Анна Вяхирева - не только талантливая гандболистка, но и очень красивая девушка. Фото: личный архив героя публикации

Анна Вяхирева - не только талантливая гандболистка, но и очень красивая девушка. Фото: личный архив героя публикации

Впрочем, сама спортсменка призналась, что ощущения у нее двоякие. С одной стороны, получать награду всегда приятно, а с другой...

— Конечно, приятно, что меня назвали самым ценным игроком Суперлиги, но из-за того, что сезон закончился досрочно, ощущения странные. Приз был бы более заслуженным, если бы мы полностью доиграли чемпионат. Впрочем, мне вообще всегда гораздо больше запоминаются победы команды. Что касается персонально своей игры, скажу кратко: всегда можно лучше, — рассказала Вяхирева о своих мыслях по поводу статуса MVP официальному сайту Федерации гандбола России.

Ранее стало, что ГК «Ростов-Дон» будет участвовать в новом сезоне Лиги чемпионов. Руководство донского гандбольного клуба направило в Европейскую федерацию гандбола пакет документов для участия в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. Все участники турнира будут вскоре определены. Ожидается, что первые матчи группового этапа будут сыграны в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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