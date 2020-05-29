2020-05-29T13:56:38+03:00
Экономика

Долгожданная тысяча: в Ростове салоны красоты, парикмахерские и стоматологии примут первых клиентов

Алексей Логвиненко рассказал о подготовке к новому этапу снятия ограничений
Юрий ПОЗДНЯК
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Руководители ростовских компаний должны заполнить специальные чек-листы и декларации перед возобновлением своей работы.Руководители ростовских компаний должны заполнить специальные чек-листы и декларации перед возобновлением своей работы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти тысяча предприятий бытового обслуживания в ближайшее время возобновит свою привычную работу в донской столице. Ростовчане смогут, как и раньше, в допандемические дни, посещать парикмахерские, ателье, салоны красоты, станции техобслуживания автомобилей, а также стоматологии без боязни нарваться на штраф.

Подготовку властей Ростова к новому этапу снятия ограничений прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко, который отметил что мэрия направила уведомления о необходимости предоставить заполненные санитарные декларации и чек-листы 998 руководителям предприятий бытового обслуживания.

Напомним, этот документ был разработан на основе требований Роспотребнадзора. Подписывая декларацию, организация обязуется соблюдать указанные в ней нормативы и требования. В случае выявления санитарно-эпидемиологических нарушений контролирующими органами донским предпринимателям придется приостановить начатую деятельность и быстро исправить все найденные недочеты.

Без заполнения декларации о перезапуске бизнеса даже не стоит и думать, подчеркивает Алексей Логвиненко. По его словам, в чек-листах перечислены те стандарты безопасности, которые предприятие обязано соблюдать. Руководители компаний должны заполнить оба этих документа и отправить копии властям.

Однако о дате нового этапа снятия ограничений говорить пока преждевременно, утверждает сити-менеджер Ростова. В первую очередь, на процесс принятия решений об ослаблении введенных мер будет влиять то, как горожане выполняют предписанные требования властей — в частности, по ношению защитной маски.

- Именно от вас зависит, как скоро мы сможем приблизиться к следующему этапу смягчений, - приводит сайт 1rnd.ru слова градоначальника, адресованные ростовчанам.

Ранее разрешили открыться предприятиям розничной торговли, имеющим вход с улицы. Если их торговая площадь не превышает 400 квадратных метров, а в ассортименте присутствуют товары первой необходимости, то работать можно.

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Открыть свои двери для покупателей смогут только те, у которых на прилавках будет хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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