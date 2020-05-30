2020-05-29T22:48:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 мая 2020 года: почти 1 600 человек излечились от коронавируса

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 мая 2020 года: коронавирусом заразился 141 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразился 141 человекВ Ростовской области коронавирусом заразился 141 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 28 человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились 4 428 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 141 новый случай заражения. В тяжелом состоянии находятся 28 человек. Медикам не удалось спасти жизни 36 человек. Выздороветь смогли 1 590 заболевших. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 105,4. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (40), Белокалитвинском (11) районе, Донецке (10), Шахтах (8), Сальском (8) районе, Новошахтинске (7), Каменске-Шахтинском (5) Тацинском (5), Кагальницком (5), Тарасовском (5) районах, Батайске (4), Новочеркасске (4), Гукове (3), Семикаракорском (3) и Волгодонском (3) районах, Звереве (2), Таганроге (2), Пролетарском (2), Морозовском (2), Миллеровском (2), Заветинском (2), Дубовском (1), Весёловском (1), Зерноградском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Песчанокопском (1), Ремонтненском (1) районах и Волгодонске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,7% - от 46 до 65 лет, 9,9% - от 66 до 79 лет, 0,7% - старше 80 лет, 13,5% - дети. В стационарах лечится 489 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 18,3%.

Новой жертвой коронавируса стала 76-летняя женщина из Белокалитвинского района. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями и онкозаболевание.

Под наблюдением врачей – 9 136 человек, из них на самоизоляции дома – 8 972. Сняты с медицинского учета 28,2 тысячи человек. За весь период к врачам обратились более 37,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 968 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 119,4 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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