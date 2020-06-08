Ростовчанин с раком печени показал, что с ним сделала смертельная болезнь

Никите Кулешову всего 23 года, но совсем недавно у него диагностировали рак печени на последней стадии. Врачи дают разные прогнозы, но все уверены в одном: без интенсивного лечения молодой человек долго не проживет. По уверениям медиков, единственное спасение - это курс химиотерапии.

Мы уже писали во всех подробностях о том, как у молодого красавца диагностировали страшную болезнь. До того, как он узнал диагноз, здоровье его почти не подводило. Он постоянно занимался спортом, вел современный и активный образ жизни. Машины, девушки, красивые фотографии и стильные образы - все это было в жизни Кулешова еще совсем недавно.

Важно сказать, что в свои 23 года Никите удалось развить внушительную мускулатуру. За короткий срок он сделал из себя настоящего атлета: широкие плечи, спина, объемные бицепсы и накаченные ноги. Однако, сразу после того, как парень узнал свой диагноз, его физическое состояние стало ухудшаться. За месяц Никита потерял около 20 килограмм и очень сильно изменился. Привлекательный рельеф буквально растворился.

Парень решил снять свое отражение в зеркале. Он будто не верит в то, что видит своими глазами. Экстремальная худоба действительно пугает. При этом Никита не теряет чувства юмора и сравнивает себя с героем популярного фильма.

- Ну что вам сказать, ребят? Кристиан Бэйл в фильме машинист отдыхает. Я в шоке просто, - признается на видео Кулешов.

Теперь ростовчанин готовится проходить курс химиотерапии в Москве. Врачи говорят, что если все пройдет хорошо и лечение даст результаты, у него появятся реальные шансы вернуться к привычному образу жизни. А пока парень и его семья в панике собирают деньги на дорогостоящее лечение. Никита признался, что все накопления теперь уходят только на медицинские процедуры и лекарства.

Парень с раком печени похудел на 20 килограмм за месяц..

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