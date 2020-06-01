В Ростове снова заработали дежурные группы детских садов

В День защиты детей после затяжного режима самоизоляции детские сады снова открыли свои двери. Но пока там будут работать только дежурные группы. Каждый день прием детей будет происходить под строгим медицинским контролем – малышам при входе будут обязательно измерять температуру.

Сотрудники администрации и управления образования лично проверили готовность детских садов. Сейчас дежурные группы посещают 6689 воспитанников. По городу работают 866 дежурных групп в 152 муниципальных образовательных учреждениях. В каждом из учреждений провели генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Детские сады теперь имеют антисептические средства для обработки рук. А все сотрудники обязаны носить на рабочих местах маски и перчатки.

В честь Дня защиты детей аниматоры устроили малышам праздник и провели для них развлекательную программу. После проверки стало известно, что сейчас для детей организовано максимальное пребывание на свежем воздухе, но, разумеется, с учетом погоды. И продукты воспитанники употребляют, согласно сезонному меню.

Напомним, что прием детей в дежурные группы осуществлялся после того, как родители напишут заявления, в котором обоснуют необходимость предоставления места в группе, а также при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка и об отсутствии контакта с инфекционными больными. Об этом сообщила глава пресс-службы городской администрации Мария Петрова.

- Многим детям в период режима самоизоляции не хватало общения со своими сверстниками, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. – Символично, что дежурные группы начали свою работу в такой светлый праздник!

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