2020-06-02T11:28:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, новости на 2 июня: скончались еще два человека с инфекцией

Новыми жертвами стали две пенсионерки с хроническими заболеваниями.
Дадаян Давид
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Стационарное лечение получают 574 человека. Фото: архив "КП"Стационарное лечение получают 574 человека. Фото: архив "КП"
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Коронавирус в Ростове, новости на 2 июня 2020 года: за минувшие 24 часа врачи выявили рекордное число новых заболевших - 253. Всего инфицированных уже 5195. По данным регионального правительства, за последние сутки от инфекции скончались еще два человека. Это жители пенсионного возраста.

Как стало известно, одна из них - 73-летняя женщина с хроническими заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологией. Другая - 65-летняя дончанка, у которой также выявили хронические болезни и нарушения в работе эндокринной системы. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 40 человек.

Однако наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели еще 92 пациента, а всего - 1834. Стационарное лечение получают 574 человека. В тяжелом состоянии - 29 жителей Дона. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

Под медицинским наблюдением находятся больше девяти тысяч человек. Всего врачи обследовали почти 40 тысяч жителей Дона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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