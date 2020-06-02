Тело пропавшего три дня назад подростка обнаружили в местном гараже в Каменске-Шахтинском
В Ростовской области нашли мертвым сбежавшего на днях из дома подростка.
17-летний парень скрылся в неизвестном направлении 29 мая в городе Каменске-Шахтинском. Отчаявшиеся родственники, с которыми он перестал выходить на связь, обратились за помощью в полицию.
Стражи порядка в течение трех суток искали пропавшего подростка. И через три дня родители получили неутешительные новости - их ребенок найден мертвым в одном из гаражных кооперативов, расположенном в Заводском районе города. Сейчас ведется следствие, уже удалось выяснить, что мальчик состоял на учете у психиатра и не раз убегал из дома.
- Обстоятельства и причины смерти молодого человека сейчас устанавливают следователи. Проводится проверка по факту случившегося, - сообщил «Регион online» источник в правоохранительных органах Ростовской области.
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Ребенок не отвечал на телефонные звонки и сообщения.
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ИСТОЧНИК KP.RU