Тело пропавшего три дня назад подростка обнаружили в местном гараже в Каменске-Шахтинском

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:58:57+03:00

Позже стало известно, что мальчик состоял на учете у психиатра и не раз убегал из дома

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В Ростовской области нашли мертвым сбежавшего на днях из дома подростка.

17-летний парень скрылся в неизвестном направлении 29 мая в городе Каменске-Шахтинском. Отчаявшиеся родственники, с которыми он перестал выходить на связь, обратились за помощью в полицию.

Стражи порядка в течение трех суток искали пропавшего подростка. И через три дня родители получили неутешительные новости - их ребенок найден мертвым в одном из гаражных кооперативов, расположенном в Заводском районе города. Сейчас ведется следствие, уже удалось выяснить, что мальчик состоял на учете у психиатра и не раз убегал из дома.

- Обстоятельства и причины смерти молодого человека сейчас устанавливают следователи. Проводится проверка по факту случившегося, - сообщил «Регион online» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

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Ребенок не отвечал на телефонные звонки и сообщения.

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ИСТОЧНИК KP.RU