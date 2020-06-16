Месть потусторонних сил: попытка заснять полтергейста из Таганрога чуть не обернулась трагедией

В Таганроге вот уже многие годы происходят по истине аномальные явления. В одной из квартир жилого дома поселился полтергейст, который отличается буйным и в тоже время ранимым характером. Буквально каждый день хозяева страдают от его проделок. Иногда он безобидно двигает предметы, переставляет мебель, а иногда устраивает настоящие погромы и избивает своих соседней по квадратным метрам.

Мы уже писали об этом полтергейсте, ссылаясь на рассказ руководителя Томского экологического центра «Биолон» Виктора Фефелова, который сам пришел в редакцию "КП-Ростов" и поведал эту историю. Дважды он посещал квартиру, где живет приведение. Оно называет себя Затан. Если в первый раз Виктор хотел просто познакомиться, узнать все делали, то в следующий визит подготовился основательно. Он поставил себе цель: снять на камеру проделки полтергейста.

Вас снимает скрытая камера

Сделать это было не так просто. Когда Виктор доставал фотоаппарат за прошлыми посиделками с хозяевами квартиры, пытаясь запечатлеть "прыгучий" стол, мебель "успокаивалась". Как оказалось, попытки снять действия подобных существ часто заканчиваются неудачей. Призраки, по какой-то причине, не хотят быть увиденными и попасть в объектив камер. Очень часто человек не видит начало действия, которое спровоцировано потусторонними силами. Как правило, предмет летит из за спины, или с потолка. Чтобы докопаться до правды, Фефелов вооружился специальным прибором: видео-кепкой.

Виктор Фефелов с видео-кепкой. Фото: Фефелов и "уфоком".

Незамысловатое устройство исследователь надел на голову и снова отправился к старым знакомым. Как и раньше, его встретила хозяйка квартиры Надежда, ее супруг Дмитрий и дочь Валентина. Все сели за одним столом. Жильцы гостеприимно разлили чай и принялись делиться с гостем шокирующими историями, которых у них скопилось уже немало.

Бешеный стол

Все это время видео-кепка записывала то, что происходило на кухне. В какой-то момент Виктор обратился к Затану и сказал, что скоро его занесут в Книгу рекордов Гиннеса, как рекордного по продолжительности полтергейста в мире. Видимо эти слова обидели приведение, потому что сразу после один конец тяжелого стола подпрыгнул вверх. Сидевшие за столом хозяева, схватились за него и общими усилиями не дали ему опрокинуться, хотя столешница "пыталась" вырваться.

"Прыгучий" стол. Фото: Фефелов и "уфоком".

Интересно, что Затан часто использует стол в качестве сигнала. Когда он начинает шевелиться, значит Дмитрию пора выпивать. Если он не слушается, Затан его сразу наказывает. Полтергейст может ударить мужчину с такой силой, что он теряет сознание и лишается памяти. В этот раз дела пошли еще серьезней...

Под вечер, когда Виктор уже планировал уходить, Затан еще раз напомнил о себе. Исследователь спросил у хозяйки: «Были ли случаи, когда кухонный стол прыгал вверх всеми четырьмя ножками?» Эти слова очень разозлили полтергейста. Стол резко подпрыгнул вверх на полметра, потом повалился на бок. Вся посуда со звоном полетела на пол. Из дорогого чайного сервиза осталась только одна чашка. Ножка стола при опрокидывании сильно задела Валентину по колену. Приличный синяк не проходил целую неделю.

Затан показал, что может легко перевернуть стол. Фото: Фефелов и "уфоком".

Мистическая поездка

Ранее Дмитрий рассказывал Виктору удивительную историю, как он на машине начальника вез его из Таганрога в Ростов-на-Дону. На трассе мужчина заметил странное поведение машины. Он остановил автомобиль, вышел вместе с руководителем, заглянул в багажник и увидел большой металлический слиток. Его коллега просто лишился дара речи, ведь еще утром там ничего не было. Болванка весила примерно 150 кг - двое мужчин с трудом вытащили странный предмет из машины и бросили в кювет.

Спустя год Дмитрий уже практически не помнил ту историю. У него действительно все чаще случаются провалы в памяти, после побоев от Затана. Для того, чтобы проверить достоверность рассказала, Виктор предложил Дмитрию заново проехать по тому же маршруту. Исследователь вооружился мобильной камерой и вышел из квартиры, в которой поселился на время своего пребывания в Таганроге. К слову его временный дом находился недалеко от аномальной квартиры.

Когда Виктор сел в машину, понял, что в камере отсутствует флеш-карта. Пришлось вернуться, но попасть в квартиру не удалось. Как оказалось, дверь закрылась изнутри, а точнее кто-то закрыл ее на щеколду. Съемка сорвалась, и, видимо, совсем неслучайно. Когда вечером Виктор вернулся домой, то обнаружил флешку на рабочем столе, хотя там он ее не оставлял.

Месть потусторонних сил

Одним вечером, когда Виктор покинул аномальную квартиру, Затан буквально пришел в ярость. Муж Надежды под давлением полтергейста уже выпил много пива и пошел в спальню. В коридоре он внезапно потерял сознание и рухнул на пол. Супруга, как обычно, пыталась привести его в чувства с помощью нашатырного спирта, но ничего не помогало. Дмитрий был в "отключке" около полу часа. Валентина включила телефон и стала снимать все происходящее на камеру. Утром женщина пересматривала видео и обнаружила, что за окном комнаты видно яркий белый свет, хотя на улице в то время была полнейшая тьма.

Камера поймала странное свечение за окном поздним вечером. Фото: Фефелов и "уфоком".

Так и живет семья из Таганрога вместе со своим личным приведением. Сколько бед оно доставило семье трудно представить. Чего стоит только страсть полтергейста к спиртному, которое проявляется через Дмитрия. Каждые выходные ему приходится выпивать по несколько литров пива, чтобы хоть немного успокоить агрессивную сущность...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приказывает пить пиво, избивает и ломает мебель: как семья из Таганрога много лет уживается с полтергейстом. Аномальное явление под именем Затан терроризирует жителей квартиры: не разрешает приводить в гости "чужих", склоняет хозяев к алкоголизму и отправлять "гадости" на телефон (подробнее)